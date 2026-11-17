Um 12:28 Uhr fiel die Galderma-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 188,95 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Die Galderma-Aktie sank bis auf 188,80 CHF. Bei 190,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 51'055 Galderma-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,30 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 27,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,524 USD je Galderma-Aktie.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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