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17.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Galderma. Mit einem Wert von 190,85 CHF bewegte sich die Galderma-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 190,85 CHF bewegte sich die Galderma-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 190,85 CHF. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 189,70 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'148 Galderma-Aktien.
Bei 197,00 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Bei 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,58 Prozent würde die Galderma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Galderma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,350 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,524 USD aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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