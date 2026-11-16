Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 193,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 194,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 59'677 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 136,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 41,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Galderma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,350 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,525 USD belaufen.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,88 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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