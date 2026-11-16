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16.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Galderma zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 192,60 CHF.
Die Galderma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 192,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 193,25 CHF. Bei 192,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 36'054 Galderma-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 197,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 136,30 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,23 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,525 USD aus.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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