Galderma Aktie News: Galderma am Mittag auf grünem Terrain

Die Galderma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 192,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 193,25 CHF. Bei 192,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 36'054 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 197,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 136,30 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,23 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,525 USD aus.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je Galderma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie stabil: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer

Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung

Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an