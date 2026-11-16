Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 192,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'185 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 193,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 192,00 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'451 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 197,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 29,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Galderma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,525 USD.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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