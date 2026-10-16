Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 175,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 175,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 174,95 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 150'136 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 7,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 134,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 23,18 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Galderma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,350 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,590 USD belaufen.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,81 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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