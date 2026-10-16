Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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16.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Freitagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Galderma. Das Papier von Galderma legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 174,20 CHF.
Das Papier von Galderma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 174,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'359 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 174,95 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,95 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 96'315 Aktien.
Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 134,70 CHF fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 22,68 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,590 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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