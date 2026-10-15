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15.10.2026 16:29:00

Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 171,35 CHF.

Galderma
171.71 CHF 1.05%
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Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 171,35 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'296 Punkten steht. Die Galderma-Aktie sank bis auf 169,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,00 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128'730 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 134,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 27,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,590 USD je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,81 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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