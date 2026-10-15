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15.10.2026 12:29:00

Galderma Aktie News: Galderma am Mittag im Minus

Galderma Aktie News: Galderma am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galderma. Der Galderma-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 170,65 CHF.

Galderma
171.71 CHF 1.05%
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Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 170,65 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'192 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 169,40 CHF ein. Bei 174,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'828 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 10,31 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 134,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,590 USD je Aktie ausschütten.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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