Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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15.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag in Grün
Die Aktie von Galderma zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 173,25 CHF.
Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 173,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'230 Punkten steht. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,00 CHF. Bei 174,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'537 Galderma-Aktien.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (134,70 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,590 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galderma wird am 11.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,81 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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