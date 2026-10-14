Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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14.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Galderma. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 168,35 CHF zu.
Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 168,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'067 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 169,20 CHF. Mit einem Wert von 167,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 68'976 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie. Bei 134,70 CHF fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Galderma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,574 USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,80 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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