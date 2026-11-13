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13.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Freitagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Galderma gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 192,70 CHF.
Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 192,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'084 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galderma-Aktie bis auf 191,85 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 196,15 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170'796 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 197,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF. Abschläge von 29,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,525 USD je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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