Galderma Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Galderma

Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 194,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'113 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Galderma-Aktie bis auf 194,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,15 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 109'270 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 1,49 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 136,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 42,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,525 USD ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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