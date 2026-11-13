Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag fester

Die Galderma-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 194,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie legte bis auf 196,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 196,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 70'020 Galderma-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,00 CHF) erklomm das Papier am 12.11.2026. Gewinne von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 42,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,525 USD je Aktie ausschütten.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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