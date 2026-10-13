Galderma Aktie News: Galderma macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Galderma legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 169,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'035 Punkten steht. In der Spitze legte die Galderma-Aktie bis auf 169,90 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 169,05 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'638 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,70 CHF ab. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 25,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,574 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galderma-Gewinn in Höhe von 4,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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