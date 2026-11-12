Galderma Aktie News: Galderma fällt am Donnerstagnachmittag

Die Galderma-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 194,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'122 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 194,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 196,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 69'564 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,00 CHF) erklomm das Papier am 12.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Galderma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,350 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,525 USD belaufen.

Galderma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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