Galderma Aktie News: Galderma macht am Mittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 196,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'174 Punkten notiert. Bei 197,00 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,00 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'615 Stück gehandelt.

Bei 197,00 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 30,67 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,525 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galderma.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galderma ein EPS in Höhe von 4,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung

Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an

Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen