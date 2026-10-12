Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 168,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 165,50 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 72'479 Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,59 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 20,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Galderma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,566 USD.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Galderma im Jahr 2026 4,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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