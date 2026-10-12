Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag

Das Papier von Galderma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 167,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 167,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 165,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'416 Galderma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,70 CHF. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 19,34 Prozent sinken.

Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,566 USD je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen

Galderma-Aktie stabil: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis

Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis