Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Galderma zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Galderma konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 167,00 CHF.
Das Papier von Galderma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 167,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 167,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 165,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'416 Galderma-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,70 CHF. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galderma-Aktie 19,34 Prozent sinken.
Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,566 USD je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,80 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Galderma-Aktie stabil: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis
Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: Am Montagmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.