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12.10.2026 09:29:00

Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag gesucht

Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag gesucht

Die Aktie von Galderma zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Galderma legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 166,35 CHF.

Galderma
166.54 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Galderma-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 166,35 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'861 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Galderma-Aktie bis auf 166,45 CHF zu. Mit einem Wert von 165,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 6'777 Aktien.

Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,17 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Galderma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,350 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,566 USD belaufen.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Galderma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,80 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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