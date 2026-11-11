Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 193,15 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'029 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galderma-Aktie bei 193,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,95 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 79'423 Galderma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 196,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 41,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,525 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

In der Galderma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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