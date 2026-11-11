Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 190,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'000 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Galderma-Aktie bis auf 191,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,95 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 44'774 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 196,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,09 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 40,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,525 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,88 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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