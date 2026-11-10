Galderma Aktie News: Galderma gibt am Dienstagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr rutschte die Galderma-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 188,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'034 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 186,30 CHF ein. Bei 190,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 152'611 Galderma-Aktien.

Bei einem Wert von 196,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 4,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 27,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,525 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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