|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma gibt am Dienstagnachmittag ab
Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 188,50 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Galderma-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 188,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'034 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 186,30 CHF ein. Bei 190,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 152'611 Galderma-Aktien.
Bei einem Wert von 196,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von 4,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 27,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,525 USD aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung
Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an
Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
10.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma gibt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galderma am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.