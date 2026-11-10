Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Mittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,6 Prozent auf 187,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'057 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 186,30 CHF. Bei 190,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101'012 Galderma-Aktien.

Bei einem Wert von 196,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,525 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,88 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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