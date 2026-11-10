Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Galderma-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 190,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 15'048 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie legte bis auf 191,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 190,35 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,70 CHF. Zuletzt wechselten 14'775 Galderma-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 196,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 136,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,525 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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