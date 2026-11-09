Galderma Aktie News: Galderma am Montagnachmittag leichter

Die Galderma-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 190,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Die Galderma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 188,90 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 83'040 Galderma-Aktien.

Bei 196,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 136,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 28,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Galderma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,525 USD.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galderma ein EPS in Höhe von 4,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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