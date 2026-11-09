Galderma Aktie News: Galderma am Montagmittag nahe Nulllinie

Die Galderma-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Galderma-Aktie bei 193,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 191,40 CHF. Mit einem Wert von 192,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'684 Galderma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 196,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 136,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,525 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.

Galderma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,88 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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