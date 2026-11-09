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09.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Galderma zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 193,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'797 Punkten tendiert. Die Galderma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 193,55 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'877 Galderma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 196,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,81 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Abschläge von 29,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,525 USD je Aktie ausschütten.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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