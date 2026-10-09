Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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09.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galderma. Zuletzt sprang die Galderma-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 165,10 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'807 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Galderma-Aktie bei 165,75 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 163,15 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 101'040 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,02 Prozent. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,567 USD je Aktie ausschütten.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galderma-Gewinn in Höhe von 4,80 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Galderma am 09.10.2026
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