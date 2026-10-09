Galderma Aktie News: Galderma legt am Mittag zu

Das Papier von Galderma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 164,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. Die Galderma-Aktie legte bis auf 165,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 163,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 69'777 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,25 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,26 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 134,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 18,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,567 USD je Galderma-Aktie.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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