Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma legt am Mittag zu
Die Aktie von Galderma gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 164,75 CHF.
Das Papier von Galderma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 164,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. Die Galderma-Aktie legte bis auf 165,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 163,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 69'777 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,25 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,26 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 134,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 18,24 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,567 USD je Galderma-Aktie.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie stabil: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis
Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis
Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.