Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Galderma-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 162,55 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galderma-Aktie bis auf 162,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'552 Galderma-Aktien.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 188,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 15,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,567 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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