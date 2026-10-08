Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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08.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Galderma. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Galderma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 162,55 CHF.
Die Galderma-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 162,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 163,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Galderma-Aktie bis auf 160,15 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 130'973 Galderma-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 188,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (134,70 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 17,13 Prozent wieder erreichen.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,567 USD belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galderma-Gewinn in Höhe von 4,80 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Galderma am 08.10.2026
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