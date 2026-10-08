Galderma Aktie News: Galderma wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 161,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'666 Punkten steht. Bei 160,15 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 61'699 Galderma-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,25 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,31 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 134,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,567 USD ausgeschüttet werden.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galderma möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,80 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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