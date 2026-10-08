Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 160,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,50 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 22'276 Galderma-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 17,29 Prozent wieder erreichen. Bei 134,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,567 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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