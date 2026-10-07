Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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07.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Galderma. Zuletzt stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 162,25 CHF.
Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 162,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galderma-Aktie bisher bei 162,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 160,95 CHF. Bisher wurden via SIX SX 120'407 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,98 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,567 USD aus.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,80 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Galderma am 07.10.2026
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