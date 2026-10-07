Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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07.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 160,65 CHF.
Der Galderma-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 160,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'765 Punkten steht. In der Spitze fiel die Galderma-Aktie bis auf 160,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 52'305 Galderma-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. 17,18 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,70 CHF am 18.10.2025. Mit einem Kursverlust von 16,15 Prozent würde die Galderma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,567 USD ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,80 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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