Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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07.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Galderma. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Galderma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 161,30 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Galderma-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 161,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. Bei 161,30 CHF erreichte die Galderma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Galderma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,95 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'029 Stück gehandelt.
Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galderma-Aktie mit einem Verlust von 16,49 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Galderma seine Aktionäre 2025 mit 0,350 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,567 USD je Aktie ausschütten.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galderma veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,80 USD je Galderma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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