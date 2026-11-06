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06.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Freitagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Galderma gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 192,45 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 192,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'722 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galderma-Aktie bis auf 188,60 CHF. Bei 191,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 196'860 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 196,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,26 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 136,30 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,18 Prozent würde die Galderma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,515 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.
Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,88 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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