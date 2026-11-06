Galderma Aktie News: Galderma am Mittag mit Kursabschlägen

Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 189,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Bei 188,90 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 191,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 145'516 Galderma-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galderma-Aktie derzeit noch 4,13 Prozent Luft nach oben. Bei 136,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 27,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,515 USD aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galderma wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,88 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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