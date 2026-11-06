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06.11.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 190,80 CHF nach.
Um 09:28 Uhr ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 190,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'712 Punkten liegt. Die Galderma-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,75 CHF nach. Mit einem Wert von 191,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80'416 Stück gehandelt.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 3,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 136,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 28,56 Prozent würde die Galderma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,515 USD je Galderma-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Galderma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,88 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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