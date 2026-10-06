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06.10.2026 16:29:00

Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Nachmittag tiefer

Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 160,80 CHF.

Galderma
162.52 CHF 0.03%
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Die Galderma-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 160,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. In der Spitze fiel die Galderma-Aktie bis auf 160,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 162,00 CHF. Zuletzt wechselten 150'206 Galderma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galderma-Aktie mit einem Kursplus von 17,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,70 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 19,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,567 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Galderma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,80 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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