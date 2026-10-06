Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 163,05 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'858 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Galderma-Aktie bis auf 165,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 82'313 Galderma-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galderma-Aktie somit 13,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 134,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 21,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,567 USD.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,80 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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