Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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06.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galderma. Das Papier von Galderma legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 163,25 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 163,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Galderma-Aktie bis auf 163,30 CHF. Bei 162,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 14'467 Galderma-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,31 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,49 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,567 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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