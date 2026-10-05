Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 162,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'708 Punkten tendiert. Bei 164,05 CHF erreichte die Galderma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 160,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 130'946 Galderma-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 188,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,88 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 134,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.

Nach 0,350 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,567 USD je Galderma-Aktie.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galderma ein EPS in Höhe von 4,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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