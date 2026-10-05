Galderma Aktie News: Galderma am Montagmittag im Plus

Die Galderma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 162,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'726 Punkten notiert. Der Kurs der Galderma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,55 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'014 Galderma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 13,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 134,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Galderma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,567 USD ausgeschüttet werden.

Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galderma möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

In der Galderma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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