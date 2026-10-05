Galderma Aktie News: Galderma am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Galderma-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 160,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'698 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Galderma-Aktie bis auf 159,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'062 Galderma-Aktien umgesetzt.

Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,66 Prozent Plus fehlen der Galderma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,70 CHF. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,567 USD aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Galderma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,81 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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