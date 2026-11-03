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03.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Dienstagmittag schwächer
Die Aktie von Galderma gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galderma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 187,90 CHF abwärts.
Die Galderma-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 187,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten realisiert. Bei 187,70 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 73'115 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.10.2026 bei 193,90 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (136,30 CHF). Abschläge von 27,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,87 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Galderma am 03.11.2026
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