Galderma Aktie News: Galderma verzeichnet am Vormittag Verluste

Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 189,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'776 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Galderma-Aktie bis auf 188,35 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 190,40 CHF. Von der Galderma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'842 Stück gehandelt.

Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 2,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 38,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galderma ein EPS in Höhe von 4,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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