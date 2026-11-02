Galderma Aktie News: Galderma büsst am Montagnachmittag ein

Die Galderma-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 191,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Galderma-Aktie ging bis auf 189,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104'931 Galderma-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 136,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 28,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung

Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an

Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen