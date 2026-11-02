|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma büsst am Montagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 191,85 CHF abwärts.
Die Galderma-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 191,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Galderma-Aktie ging bis auf 189,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104'931 Galderma-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 136,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 28,95 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Experten taxieren den Galderma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,87 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung
Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an
Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Galderma büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma gibt am Montagvormittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Zürich: SLI schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.