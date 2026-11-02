Galderma Aktie News: Galderma am Mittag kaum verändert

Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 192,75 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'777 Punkten steht. Bei 193,45 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 189,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,00 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 61'247 Aktien.

Bei 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 0,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 41,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Galderma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,350 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,524 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,87 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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