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02.11.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Galderma. Kaum Ausschläge verzeichnete die Galderma-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 192,75 CHF.
Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 192,75 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'777 Punkten steht. Bei 193,45 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 189,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,00 CHF. Der Tagesumsatz der Galderma-Aktie belief sich zuletzt auf 61'247 Aktien.
Bei 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galderma-Aktie 0,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 136,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 41,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Galderma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,350 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,524 USD aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,87 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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